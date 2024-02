Erzählungen von Ofer Waldman Die beklemmende Schönheit des Musikerberufs

Man muss beim Lesen die Ohren ein wenig spitzen, dann erlebt man gleich im ersten Kapitel von Ofer Waldmans Erzählungenband „Singularkollektiv“ ein kleines musikalisches Wunder in Es-Dur. In dem sinnigerweise „Ouvertüre“ überschriebenen Kapitel skizziert der israelische Autor in schönster sprachlicher Klarheit den mythisch anschwellenden Klang im Vorspiel zu Richard Wagners „Rheingold“. Man erlebt lesend mit, wie von den Bässen ausgehend sich der Klang immer weiter auf die anderen In­strumente ausdehnt, bis am Ende das gesamte Musikerkollektiv zu einem blühenden Akkord wird. Die „Welt entsteht“, schreibt er, „ich lasse sie im Sechsachteltakt entstehen“.