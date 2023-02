Berlinale 2023 : Die Filmfestspiele beginnen - Kristen Stewart in Berlin

Berlin Am Abend soll der ukrainische Präsident per Videoschalte sprechen. Davor wird Kristen Stewart mit anderen Filmschaffenden vor die Kameras treten - sie leitet diesmal die Jury.



Schauspielerin Kristen Stewart (32) ist bereits in der Stadt. In Berlin beginnen an diesem Donnerstag die Internationalen Filmfestspiele. Stewart leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Morgens (10.30 Uhr) soll sie mit den anderen Jurymitgliedern ihren ersten Auftritt bei einer Pressekonferenz haben. Abends (19.30 Uhr) werden die Filmfestspiele dann feierlich eröffnet.

Dann soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet werden. Hollywoodstar Sean Penn, der bei der Berlinale später seinen Ukraine-Film „Superpower“ vorstellt, soll bereits am Eröffnungsabend eine Einführung halten. Die Berlinale will während des Festivals unter anderem auf den Krieg in der Ukraine und die Lage der Menschen im Iran schauen.

Keine Corona-Maßnahmen mehr

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Zum Auftakt läuft die Komödie „She Came to Me“ von Regisseurin Rebecca Miller. Der Film erzählt laut Ankündigung von verschiedenen Figuren, etwa einem Opernkomponisten in der Krise, einer Schlepperkapitänin und einer Psychiaterin mit Ordnungswahn. Die Schauspieler Peter Dinklage, Marisa Tomei und Anne Hathaway werden in Berlin erwartet.

Die Berlinale findet diesmal wieder ohne Pandemiebeschränkungen statt, die Kinos können also voll besetzt werden. Die Eröffnungsfeier zur 73. Berlinale soll beim Fernsehsender 3.sat übertragen werden. Auf der Gästeliste stehen etwa Sängerin Joan Baez, Schauspieler wie Elyas M'Barek und Matthias Schweighöfer, die Schauspielerinnen Iris Berben und Meret Becker, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Innenministerin Nancy Faeser und Wirtschaftsminister Robert Habeck.

„Die Berlinale ist mit voller Kraft zurück“, teilte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vorab mit. Sie dankte dem Leitungsduo für das große Engagement und „das äußerst vielfältige Festivalprogramm, das allen Filmbegeisterten wieder erstklassige Unterhaltung und einen spannenden Wettbewerb verspricht“. Ins Rennen um den Goldenen Bären gehen 19 Filme, die Auszeichnungen werden am 25. Februar verliehen. Die Berlinale endet dann am 26. Februar.

