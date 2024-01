Neu im Kino Die Filmstarts der Woche

Pink, frech und bissig: „Mean Girls“, ein Klassiker der High-School-Filme aus den grellen 2000er Jahren, kommt am 25. Januar in neuem Gewand in die Kinos. Es ist eine Filmadaption des Musicals vom New Yorker Broadway. Die Geschichte bleibt die gleiche: Es geht um die junge Cady, die mit ihrer Mutter - einer Forscherin - aus Kenia in die USA zieht. Ziemlich schnell wird sie an der High School vom Außenseiter-Duo Janis und Damian adoptiert, für die sie das Trio der „Plastics“ - eine Gruppe intriganter, krampfhaft oberflächlicher Mädchen - ausspioniert.