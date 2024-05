Neu im Kino Die Filmstarts der Woche

Berlin (dpa) - In dem Spielfilm „Mit einem Tiger schlafen“ porträtiert die österreichische Filmemacherin Anja Salomonowitz ihre Landsfrau Maria Lassnig (1919 - 2014). Die erst spät zu Ruhm gekommene Malerin und Medienkünstlerin gilt heutzutage als eine der wichtigsten bildenden Künstlerinnen Österreichs der letzten Jahrzehnte. Verkörpert wird sie in dem originell zwischen Dokumentarischem und Fiktivem balancierenden Film von Birgit Minichmayr („Alle anderen“, „Schachnovelle“). Die Star-Schauspielerin vom Wiener Burgtheater dominiert den oft surreal anmutenden Film mit ihrer schier ungeheuren Präsenz. Dank ihr wird das Porträt Maria Lassnigs zu einem kraftvollen Statement gegen die Dominanz der Männer in der (Geschäfts-)Welt der Kunst