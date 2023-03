Neu im Kino Die Filmstarts der Woche

Berlin (dpa) - Sein Film „Shoplifters“ gewann 2018 die Goldene Palme in Cannes. Nun kommt der der neue Film des Japaners Hirokazu Kore-eda in die Kinos. „Broker“ erzählt wieder eine ungewöhnliche Familiengeschichte. Der Südkoreaner Song Kang-ho („Parasite“) spielt einen Mann namens Sang-hyun, den einen Teil eines Kleinkriminellenduos. Gemeinsam mit seinem Partner Dong-soo (Gang Dong-won) hat er sich ein Geschäftsmodell ausgedacht: Sie greifen an der Babyklappe abgegebene Babys ab und verkaufen sie an wohlhabende Paare. Eines Nachts lässt die junge Mutter So-young (Lee Ji-eun) ihr Neugeborenes in der Babyklappe zurück. Es gelangt in die Hände von Sang-hyun und Dong-soo. Doch So-young kommt unerwartet zurück und will die Wahl der Adoptiveltern nun mitbestimmen. Die drei machen sich in einem Mini-Van zu einem Roadtrip durch Südkorea auf, um eine gute Familie für das Baby zu finden.