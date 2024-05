30 Jahre „Pulp Fiction“ von Quentin Tarantino Die Geburt eines Kultfilms

Worüber reden Berufskiller auf dem Weg zur Arbeit? Über Fußmassagen, Fernsehserien und McDonald’s. In Quentin Tarantinos Film „Pulp Fiction“ verrät der von John Travolta gespielte Vincent seinem Kollegen Jules (Samuel L. Jackson), was sie in Holland anstatt Ketchup auf die Pommes tun: Mayonnaise. „Hab ich selbst gesehen, Mann, die ersäufen die in der Tunke.“ Jules: „Verdammt!“