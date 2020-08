Gründerin bekommt Angebote von allen Investoren : So ist die „Höhle der Löwen“ in die neue Staffel gestartet

So ist die „Höhle der Löwen“ in die neue Staffel gestartet

Köln Vox hat mit der Sendung „Die Höhle der Löwen“ den Sendeplatz auf Montag gewechselt. In der ersten Folge der achten Staffel ist erstmals auch Nico Rosberg dabei. Judith Williams will ein Produkt sofort ins Teleshopping bringen.

Die „Löwen“ sitzen wieder auf ihren Ledersesseln und lassen sich innovative Geschäftsideen präsentieren: Am Montagabend ist die neue Staffel der „Höhle der Löwen“ auf Vox gestartet. Und die erste Folge der achten Staffel hatte auch gleich eine Überraschung zu bieten.

Das sind die Investoren bei „Die Höhle der Löwen“

Als sich die beiden Investoren in die Augen schauen, meint man, es ginge nicht um zehn oder 20 Prozent Unternehmensanteil, sondern um den persönlichen Sieg. Das Format beweist sich auch in der achten Staffel als abendfüllende Wirtschafts-Unterhaltung.

Eine Absage bekommt „ChargeX“ von den Löwen. Eine Verkabelung ganzer Parkhäuser mit Starkstrom scheint den Investoren vielleicht am Ende doch eine Nummer zu groß.

Vox präsentiert in der achten Folge auch einen Rückblick. Ein Angelköder - das mag vielleicht nicht jedermanns Thema sein - erreichte mit den Löwen eine Verzehnfachung seines Umsatzes. Das ist beachtlich und steigerte in dieser Folge die Spannung, bis am späten Abend Gitti auftauchte.