„Die Höhle der Löwen“ : Frank Thelen trotz Ausstiegs auf Platz 3 bei Investoren-Ranking

Bei der Unternehmershow “Die Höhle der Löwen” fiebern jede Woche Zuschauer mit, welchem Start-Up es gelingt, einen Deal zu ergattern. Derzeit läuft die zehnte Staffel im Fernsehen - und ein Ranking zeigt jetzt, welche Investoren bisher am meisten Geld in die Start-Ups gesteckt haben. Auch ist dargestellt, wie viele Investments geplatzt sind. Und obwohl ein Investor längst ausgestiegen ist, ist er immer noch in dem Ranking vertreten.

Auf den ersten Platz hat es Ralf Dümmel geschafft, der seit 2016 Investor bei „Die Höhle der Löwen“ ist. Unterstützt hat er in dieser Zeit Start-Ups mit einer Summe von rund 16,6 Millionen Euro. So investierte er unter anderem in das Zahnbürsten-Startup „Wingbrush“ oder auch in das Aloe-Vera-Deo „Soumeé“. Der Anteil geplatzter Deals beträgt 4,5 Millionen Euro. Das sind 21,2 Prozent.