„Die Höhle der Löwen“ : Michael Ballack schließt Deal über 100.000 Euro ab

Bonn Bei „Die Höhle der Löwen“ war am Abend ein prominenter Unternehmer zu Gast: Ex-Fußballprofi Michael Ballack. Gemeinsam mit seinen zwei Kollegen stellt er „Lucky Plant“ vor, einen biologischen Pflanzendünger. Gleich drei der Löwen wollten in das Start-up einsteigen.

In der Investment-Show „Die Höhle der Löwen“ war in der Folge am Montag ein prominenter Gründer zu Gast: Michael Ballack. Der 44-jährige Ex-Fußballprofi war acht Jahre lang Kapitän der Fußballnationalmannschaft, bevor er 2012 seine aktive Karriere beendete. Nun versucht er sich als Unternehmer und hoffte auf einen Deal über 100.000 Euro.

Zusammen mit Agrarwissenschaftler Thomas Hüster und Blumenhändler Bernhard Unger stellte Ballack bei „Die Höhle der Löwen“ das Unternehmen „Lucky Plant“ vor, das einen biologischen Pflanzendünger herstellt. Wie kommt ein Profifußballer zu solch einem Produkt? „Ich bin begeisterter Fußballer und habe mich irgendwann mit Dünger- und Pflanzenschutzmitteln auseinandergesetzt, die auf dem Rasen eingesetzt werden. Dabei ist mir aufgefallen, dass die hohe chemische Anteile haben“, erklärt Ballack.

Ausschlaggebend für die Unternehmensgründung war letztlich einer seiner Söhne: „Einer meiner Söhne bekam allergische Hautreizungen nach dem Fußballspielen. So entstand die Idee, ein Pflanzenstärkungsmittel auf biologischer Basis zu entwickeln.“ Gemeinsam mit seinem Freund Berndhard Unger suchte Ballack nach einer Alternative - und „Lucky Plant“ war geboren.

Das Pflanzenschutzmittel ist nach Angaben der drei Gründer zu 100 Prozent biologisch abbaubar und vegan. Es besteht aus sechs Wildkräutern, deren Wirkstoffe extrahiert, pulverisiert und mit Traubenzucker vermischt werden. Der patentierte Wirkkomplex kann anschließend in Tabletten- oder Pulverform ins Gießwasser gegeben werden und soll über Blätter und Wurzeln aufgenommen werden. Die „Lucky Plant“-Gründer versprechen in der Show „mehr Blütenbildung, längere Blühphasen, höhere Ernteergebnisse und grünere Rasenflächen“.

Den „Die Höhle der Löwen“-Investoren bieten Ballack, Unger und Hüster 20 Prozent der Unternehmensanteile für ein Investment von 100.000 Euro an. „Ich habe zwar ein gutes Netzwerk im Fußball. Aber es ist gar nicht so einfach, so ein Produkt an den Markt zu bringen“, erklärt Michael Ballack den „Die Höhle der Löwen“-Investoren.

Um zu beweisen, dass ihr Produkt wirklich komplett biologisch und daher unbedenklich für Menschen und Tiere ist, stoßen die drei symbolisch mit den Löwen an - und trinken alle ein Glas des mit dem „Lucky Plant“-Dünger versetzten Wassers.

Investorin Judith Williams äußert sich als erste: „Ihr revolutioniert den Markt. Aber ich finde wichtig, dass man Authentizität bewahrt und Deals nicht nur macht wegen des Geldes. Baumärkte sind nicht unser Fokus, deswegen werde ich heute nicht investieren“, erklärt sie.

Unternehmer Carsten Maschmeyer hingegen ist begeistert: „Ich liebe Gärten“, setzt er an, „aber was ich am überzeugendsten finde, ist, dass ihr das selber getrunken habt.“ Dennoch will er wissen, was sich die drei „Lucky Plant“-Gründer von einem Deal versprechen. 100.000 Euro aufzubringen dürfte doch schließlich für einen ehemaligen Fußballprofi wie Michael Ballack kein Problem sein. Dieser stimmt zu: „Wir suchen einen großen Partner in der Branche, der besser aufgestellt ist. Wir sind ein kleines Unternehmen. Es ist nicht so einfach, in die Märkte reinzukommen. Die Löwen verfügen über das nötige Know-How und die Netzwerke, die uns noch fehlen.“

Maschmeyer ist überzeugt: „Ich will gar nicht lange verhandeln. Ich biete euch 100.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile.“

Dagmar Wöhrl und Gast-Löwin Sarna Röser tun es Maschmeyer nach: Gemeinsam bieten sie ebenfalls 100.000 Euro für 20 Prozent des Unternehmens und versprechen, die drei „Lucky Plant“-Gründer vor allem bei Vertrieb und Marketing zu unterstützen.

Zuletzt äußert sich Ralf Dümmel, der sichtlich aufgeregt war und schon vorab kaum seine Begeisterung verbergen konnte, den berühmten Michael Ballack als Gast in „Die Höhle der Löwen“ begrüßen zu können. „Der Markt ist wahnsinnig umkämpft und an eurer Marge muss man echt etwas machen“, begann er mit zwei Kritikpunkten. Die Herstellungskosten der „Lucky Plant“-Tabletten und des Pulvers liegen bei 3,20 Euro beziehungsweise 3,30 Euro. Verkauft wird beides für 7,90 Euro. Anbau und Produktion liegen komplett in Deutschland. Von allem anderen zeigte Dümmel sich jedoch überzeugt: „Ein Energydrink für Blumen und Rasen - das finde ich den absoluten Hammer. Ich biete auch 100.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile und wäre happy, wenn ich der Partner sein dürfte.“

Angesichts der drei Angebote zogen sich Michael Ballack und seine „Lucky Plant“-Kollegen für eine kurze Beratung zurück. Anschließend verkünden sie: „Wir glauben, dass Ralf Dümmel uns am meisten weiterbringen könnte.“

Dümmel freut sich sichtlich - fast mehr als die „Lucky Plant“-Gründer, so hat es den Anschein: „Geil, geil, super“, ruft er und besteht darauf, noch kurz mit Michael Ballack einen Ball hin und her zu kicken, bevor die drei „Die Höhle der Löwen“ verlassen.

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt „Die Höhle der Löwen“-Investor Ralf Dümmel, dass der Deal weiterhin besteht. „Die Gründer haben innerhalb von zwei Jahren einen erfolgreichen Umsatz von knapp über 100.000 Euro gemacht. Gemeinsam planen wir jetzt für den Start zur Ausstrahlung über 300.000 Einheiten zu verkaufen mit einem Handelsumsatz von mehr als drei Millionen Euro“, erklärt Dümmel. „Lucky Plant“ soll künftig in Baumärkten wie Hornbach, bei der Discounter-Kette Netto sowie im Teleshopping-Kanal QVC erhältlich sein.

