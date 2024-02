Celie bleibt voller Lebensmut Die Neuverfilmung von „Die Farbe Lila“ überzeugt

In einem weiten Erzählbogen, der die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts überspannte, widmete sich Alice Walker in ihrem 1982 erschienenen Roman „Die Farbe Lila“ der schicksalhaften Leidensgeschichte einer jungen afroamerikanischen Frau im Süden der USA. Steven Spielberg verfilmte das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Buch 1986 für die ganz große Leinwand mit der jungen Whoopi Goldberg in der Hauptrolle. Zehn Oscar-Nominierungen bekam der Film, konnte aber keine der Auszeichnungen gewinnen. Knapp zwanzig Jahre später wurde der Stoff noch einmal für die Bühne aufgenommen, feierte am Broadway große Erfolge und kommt nun unter der Regie des ghanaischen Rappers und Filmemachers Blitz Bazawule als Musical erneut ins Kino.