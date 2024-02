Alle Infos zum RTL-Event Jesus-Schauspieler von „Die Passion“ 2024 steht fest

Bei der Aufführung in Essen schlüpfte unter anderem Musicaldarsteller Alexander Klaws in die Rolle des Jesus, Sängerin Ella Endlich in die der Maria und Schauspieler Henning Baum in die des Pontius Pilatus. Das Brot für das letzte Abendmahl besorgte Jesus am Food Truck und seine Anhänger spazierten durch ein Einkaufscenter oder fuhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zusätzlich wurde ein riesengroßes Leuchtkreuz durch die Straßen von Essen getragen. Auch wenn das Ganze nicht zu einem theologischen Proseminar ausartete, erhielt die Produktion den Segen des Bistums Essen. Die Essener Kirchen begleiteten das Projekt mit einem Rahmenprogramm. Nach Angaben von RTL waren an der Show über 350 Personen beteiligt.