Rückkehr nach Mittelerde : Alle Infos zur „Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“

Bonn Im Herbst geht es zurück nach Mittelerde. Dann startet bei Amazon Prime Video die neue „Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“. Alle Infos zum Starttermin, zu den Darstellern sowie zur Handlung und den Figuren gibt es hier.

Wo und ab wann kann man „Die Ringe der Macht“ anschauen?

„Die Ringe der Macht“ (Originaltitel: „The Lord of the Rings: The Rings of Power“) startet am 2. September auf dem Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Von diesem Datum an wird dann wöchentlich eine Episode der Fantasy-Serie veröffentlicht. Die erste Staffel hat acht Episoden.