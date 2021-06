Amsterdam : Die schwarze Seite der Goldenen Kutsche

Amsterdam Die Goldene Kutsche ist Symbol der niederländischen Monarchie, aber auch für Rassismus. Nach langer Restaurierung ist sie nun im Museum zu sehen. Eine Kutsche wie im Märchen - doch für viele ein Alptraum.

Gut 120 Jahre alt ist sie und ein prachtvolles Relikt einer längst verflogenen Zeit - so scheint es. Denn diese Kutsche steht auch im Mittelpunkt eines sehr aktuellen erbitterten Kulturkampfes. Die Goldene Kutsche ist Symbol der Monarchie der Niederlande und zugleich Symbol für Rassismus und Unterdrückung in mehr als 200 Jahren Kolonialgeschichte.

Nach einer mehr als fünfjährigen Restaurierung zeigt das Amsterdam Museum für Stadtgeschichte in einer Ausstellung, die König Willem-Alexander am Donnerstag eröffnete, die Goldene Kutsche, ihre Geschichte und den Streit um Rassismus und Kultur. Er entzündet sich an der Illustration „Huldigung der Kolonien“. Die Allegorie des Malers Nicolaas van der Waay (1855-1936) auf einer Seite der Kutsche zeigt eine weiße Frau auf einem Thron, zu ihren Füßen knien schwarze halbnackte Menschen und bieten ihr Geschenke an.