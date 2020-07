Nach 46 Jahren : Die Stones Feat. Jimmy Page: Unbekannter Song veröffentlicht

Berlin Zeitreise in die 70er Jahre: Der Song „Scarlet“ von den Rolling Stones hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und doch ist er neu.

Drei Monate nach dem Single-Comeback mit „Living In A Ghost Town“ überraschen die Rolling Stones erneut ihre Fans, diesmal mit einer 46 Jahre alten Aufnahme.

Das offiziell auf YouTube erschienene Stück „Scarlet“ stammt aus dem Oktober 1974, eingespielt wurde es mit Jimmy Page von der britischen Rockband Led Zeppelin an der Gitarre neben Keith Richards. Wie das Musiklabel Universal weiter mitteilte, wurde der Song „niemals zuvor veröffentlicht. Auch Bootlegs existieren nicht.“

Die Veröffentlichung kündigt eine Neuauflage des Stones-Albums „Goats Head Soup“ von 1973 an, das am 4. September in verschiedenen Boxset- und Deluxe-Editionen herauskommen soll. „Scarlet“ gehört zu einer Reihe von Raritäten und Alternativ-Mixes auf diesen CDs und Vinylplatten.