Deutscher Film „Die Theorie von allem“ - Hommage an den Film Noir

Ein junger deutscher Regisseur landet mit seinem erst zweiten Film im renommierten Wettbewerb des Filmfests Venedig: Das hatte im Sommer Aufsehen erregt. Timm Kröger, 37, aus Itzehoe, präsentierte sein Werk „Die Theorie von allem“ mit Jan Bülow in der Hauptrolle. In Venedig kam der in Schwarz-Weiß gehaltene Thriller, der in den 1960er Jahren in einem Hotel in den Schweizer Alpen spielt, gut an.