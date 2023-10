Streaming „Die Therapie“: Die Welt als Wille und Wahnvorstellung

Geschickt nimmt einen die Kameraführung mit auf eine Reise durch das Zwielicht zwischen Realität und Wahn. Denn nicht nur an der Nordsee wird um die Wahrheit gekämpft. Im heimischen Berlin wollen Menschen herausfinden, was sich wirklich am Tag von Josys Verschwinden zugetragen hat. Eine Schlüsselrolle fällt dabei Larenz' Kollegen Roth (Trystan Pütter) zu.