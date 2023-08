Die ersten sieben Teilnehmer stehen fest Krimi-Realityshow “Die Verräter“

Bonn · Am 13. September startet „Die Verräter - Vertraue Niemandem!“ auf RTL+. 16 Prominente treten in Spielen als Team an und versuchen, die drei Verräter unter ihnen zu entlarven. Alle Infos zur Krimi-Realityshow im Überblick.

28.08.2023, 13:55 Uhr

Sonja Zietlow mit sieben von insgesamt 16 Spielern. (v.l.) Claude-Oliver Rudolph, ChrisTine Urspruch, Anna-Carina Woitschack, Pascal Hens, Florian Fitz, Jalil, Susan Sideropoulos. Foto: RTL / Robert Grischek





Von Jasmin Kaub