Streaming Die Vorgeschichte: Timothée Chalamet als „Wonka“

Chalamet spielt Wonka charmant und nicht so schrullig wie seine Vorgänger. „Ich bin ein großer Fan beider Filme“, sagte er voriges Jahr zum Kinostart im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. „In unserem Film ist Willy Wonka nicht der gebrochene, verrückte, wunderbar komplizierte, geheimnisvolle Charakter, den Gene Wilder gespielt hat. Dies ist eher ein ambitionierter, herzlicher, in gewisser Weise naiver, junger Willy.“