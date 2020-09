Deutsche Oper Berlin : „Die Walküre“: Sänger und Orchester ohne Einschränkungen

Nina Stemme (als Brünnhilde) und John Lundgren (als Wotan) in der Oper „Die Walküre“ von Richard Wagner. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Für „Die Walküre“ sind bekannte Wagner-Interpreten in die Deutsche Oper gekommen. Die Sehnsucht der Zuschauer nach Musik ist in Corona-Zeiten zu spüren.

Mit Richard Wagners „Die Walküre“ hat die Deutsche Oper Berlin ihre erste große Premiere in Corona-Zeiten gefeiert.

In dem angesichts der Abstandsregeln nur zum Teil besetzen Haus startete damit an der Deutschen Oper „Der Ring des Nibelungen“ in der Regie des Norwegers Stefan Herheim. Den eigentlichen Auftakt zum Zyklus der vier Opern, „Das Rheingold“, hat das Opernhaus auf Juni 2021 verschoben.