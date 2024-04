Deutsches Theater „Die Zauberflöte“ als Musical

Die Arien aus der berühmten Oper „Die Zauberflöte“ sind weltberühmt. Egal, ob der Vogelfänger Papageno sich „Ein Mädchen oder Weibchen“ wünscht, Prinz Tamino vom Antlitz Paminas entzückt schwärmt oder die Königin der Nacht bis in höchste Höhen von „Der Hölle Rache“ in ihrem Herzen singt - schon nach den ersten Noten können viele mitsingen. Nun gibt es eine Neuauflage. Mehr als 230 Jahre nach der Uraufführung in Wien hat am Freitagabend in München die märchenhafte Geschichte als Musical Premiere gefeiert - nicht mit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, sondern neu komponiert. Nach dem Auftakt am Deutschen Theater geht es ab 4. Mai ans Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen.