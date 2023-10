Filmstarts Diese Filme kommen neu ins Kino

In „Mein Sohn, der Soldat“ blickt Regisseur Mathieu Vadepied auf das Schicksal Tausender Afrikaner, die für die Kolonialmacht in den Krieg eingezogen wurden - und damit auf ein gern verschwiegenes Geschichtskapitel. Das eindringliche Kriegsdrama mit Schauspielstar Omar Sy in der Hauptrolle lockte in Frankreich über eine Million Zuschauer an.