Kopfkino für den Sommer Diese Hörbücher für Kinder vertreiben die Langeweile

Die Situation ist bekannt: Das Auto ist voll bepackt, Kinder und Eltern freuen sich gleichermaßen auf den bevorstehenden Urlaub und anfangs weiß sich auch noch jeder einigermaßen zu beschäftigen. Denn ja, da gibt es das Radio, da gibt es das Handy, da gibt es Spiele und Bücher, die Nicht-Fahrende Insassen spielen und lesen können. Aber irgendwann – und dieser Zeitpunkt kommt auf langen Autofahrten immer – werden die Beschäftigungsideen rar. Und spätestens dann finden es meist die Kinder „sowas von doof“ und „sowas von langweilig“, dass sie die ganze Zeit immer nur sitzen und warten müssen. „Wann sind wir endlich da?“, ist dann die Frage aller Fragen. Und nein, gelangweilte Kinder können sich nicht damit abfinden, dass die Fahrt von Bonn nach Straßburg mindestens drei Stunden lang dauern und man bis an die Ostsee je nach Fahrweise, Destination und Verkehr fast doppelt so viel Zeit benötigen wird. Schnell soll es gehen und kurzweilig soll sie sein, die Fahrt. Frage also: Was tun? Antwort: Einfach weiterlesen und ein paar (oder alle) der hier vorgestellten Hörbücher für Kinder auf die Fahrt mitnehmen. Wir haben nämlich zahlreiche Neuheiten für unterschiedliche Altersgruppen getestet und stellen die spannendsten, abenteuerlichsten, lustigsten und unterhaltsamsten vor. Ein Überblick.