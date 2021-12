Geschenke für Kinder : Diese Hörbücher lohnen sich als Weihnachtsgeschenk

Bilder im Kopf: Hörbücher werden immer beliebter. Foto: Thomas Bethge - stock.adobe.com/AdobeStock

Special Bonn Hörbücher verschaffen Eltern eine Atempause. Denn ist es nicht genial, wenn sich der Nachwuchs voller Freude alleine beschäftigt? Und Achtung: Das gemeinsame Hören hat ebenfalls Charme! Wir stellen kurzweilige Neuerscheinungen vor.



Von Tanja Liebmann-Décombe

Es fehlt noch eine Geschenkidee für Weihnachten? Hörbücher kommen bei Kindern sehr gut an. Während des Lockdowns Anfang dieses Jahres ist das Medium Hörbuch bei Heranwachsenden sogar noch beliebter geworden. Genau Zahlen darüber, wie stark Kindertitel zugelegt haben, existieren in der Branche zwar nicht. Kilian Kissling vom Sprecherkreis der Interessengruppe Hörbuch im Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat allerdings „enorme Ausschläge“ wahrgenommen. Der Verkauf von Kindertiteln sei deutlich nach oben gegangen ­– in etwa so, wie das sonst eigentlich nur zum Ende des Jahres hin beobachten werden kann.

Wie die diesjährige Weihnachtsbilanz ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Tatsache ist allerdings, dass Hörbücher eine gute Geschenk- und Beschäftigungsidee für Kinder und Jugendliche sind. Zudem bieten sie einen pädagogischen Mehrwert: Sie bereichern den Wortschatz, unterstützen die Sprachentwicklung, regen die Fantasie an und fördern die Konzentration. Doch welche Titel sind wirklich gut und so pfiffig, dass selbst Erwachsene gerne mithören? Hier ein paar Tipps für die ganze Familie.

■ Mit Schabernack ist Warten einfacher

Was tun, damit schneller Weihnachten ist? Für Pumuckl liegt der Fall klar: Einfach eine Uhr nehmen und den Zeiger vordrehen. Dann, so denkt der Kobold, vergeht die Zeit schneller! Dass das nicht funktioniert, können Klabautermänner nicht wissen. Auch Wunschzettel schreiben können sie übrigens nicht. Wie es der rothaarige Kobold trotzdem schafft, dem Christkind eine Mitteilung zu machen? Das und mehr wird in dem mit zahlreichen Streichen gespickten Hörbuch „Pumuckl – Weihnachtsgeschichten“ verraten. Außerdem ist darin zu erfahren, warum Schreinermeister Eder nicht ganz freiwillig eine Mauer putzt und wie auch der Kobold immer wieder ausgetrickst wird. Fazit: sehr lustig, denn der Sprecher Stefan Kaminski kann sowohl Meister Eder als auch Pumuckl super nachmachen.

Ellis Kaut: Pumuckl – Weihnachtsgeschichten. USM Audio, 2 CDs, ca. 169 Minuten, ca. 9 Euro. Ab 4 Jahren. Buchvorlage: Kosmos.

■ Ab aufs Sofa, rein ins Schneegestöber

Hanna ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Allerdings hat sie einen besonderen Freund, nämlich ein Wiesel namens Flitz. Er ist ihr Glücksbringer und obendrein ihr Übersetzer, wenn sie sich mit den Tieren des Waldes unterhalten möchte. Hanna hat nämlich die ­­Aufgabe, Tieren in Not zu helfen. Klar also, dass die „Hüterin des Waldes“ im ­­gleichnamigen Hörbuch zusammen mit Flitz der Fährte eines Wolfes folgt, als dieser schmerzerfüllt aufheult. Ob es gelingen wird, das verwundete Tier zu retten, sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur soviel: Jodie Ahlborn liest die Geschichte warmherzig und spannend; genau das Richtige für Hörgenuss auf dem kuscheligen Sofa an kalten Winterabenden.

Mona Larch: Hüterin des Waldes – Spuren im Schnee. Silberfisch, 1 CD, circa 80 Minuten, 9 Euro. Ab 7 Jahren. Buchvorlage: Carlsen.

■ Wenn Drachen telefonieren

Der Kabarettist Monty Arnold ist der Knüller. Vor allem: Er kann seine Stimme derart tief und lustig verstellen, dass es bei „Das Sams und der blaue Drache“ für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwann kein Halten mehr gibt: Wer bei dem Hörbuch zuhört, MUSS lachen. Zum Beispiel, wenn Arnold den sprechenden Drachen spielt, der mit der Nachbarin Frau Rotkohl telefoniert, um sie aus dem Haus zu locken. Sie ist nämlich die Vermieterin von Herrn Taschenbier, dem Papa vom Sams, und erlaubt keine Haustiere. Fazit: kurzweilig und zum Kaputtlachen!

Paul Maar: Das Sams und der blaue Drache. Oetinger audio, ca. 169 Minuten, 15 Euro. Ab 6 Jahren. Buchvorlage: Oetinger.

■ Mehr als nur Freundschaft

Die Geschichte von „Der Junge aus der letzten Reihe“ rührt zu Tränen und bringt gleichzeitig zum Lachen. Worum es geht? Im Mittelpunkt steht Alexa, die mehr über den neuen Jungen in ihrer Klasse erfahren will und ihn gern hat. Er heißt Ahmet und ist ein Kriegsflüchtling. Alexa und ihre Freunde tun alles, um seine Freundschaft und noch mehr zu gewinnen. Letztlich haben sie die tollste Idee der Welt und unendlich viel Mut, Mitgefühl und Energie. Der Titel hat in der Kategorie „Bestes Kinderhörbuch“ den Deutschen Hörbuchpreis 2021 erhalten. Fazit: Selten ist eine Erwachsene so glaubhaft in die Rolle einer neunjährigen Erzählerin geschlüpft wie Birte Schnöink. Wow!

Onjali Q. Raúf: Der Junge aus der letzten Reihe. Hörcompany, 4 CDs, ca. 5 Stunden, ca. 17 Euro. Ab 8 Jahren. Buchvorlage: Atrium.

■ Übeltätern auf der Spur

Thabo und Emma wohnen in einem kleinen afrikanischen Dorf und haben immer wieder kniffelige Fälle zu lösen. In „Ein böser Verdacht“ zum Beispiel müssen sie beweisen, dass der Schuhputzer Paki kein Brieftaschen-Dieb ist. Wird es ihnen gelingen, den oder die wahren Übeltäter zu überführen, und können sie den guten Ruf von Paki wiederherstellen? Prima ist, dass Karl Menrad die Geschichte sehr deutlich und eher langsam vorliest. So kommen Hörbuch-Anfänger gut mit und falls sie sich ein Buch zulegen, können sie parallel dazu prima mitlesen. Im neuesten Hörbuch „Einbrecher in Lion-Lodge“ liest Menrad die Geschichte sogar in zwei Tempo-Varianten. Fazit: Klasse für Leseanfänger.

Kirsten Boie: Thabo und Emma: Ein böser Verdacht. Jumbo Neue Medien, ca. 40 Minuten, 10 Euro. Ab 6 Jahren. Buchvorlage: Oetinger.

■ Urlaub ohne Fernseher?

Ferien sind cool. Sollte man zumindest meinen. Doch Bela und seine Brüder Ben und Henry sind alles andere als begeistert, als sie von ihren Eltern erfahren, dass es in den Campingurlaub gehen soll – ohne Fernseher, ohne Handy. Und das während der Fußball-Weltmeisterschaft. Unfassbar! Klasse an der Reihe „Ich und meine Chaos-Brüder“ ist, dass alle Geschichten von Christoph Maria Herbst vorgelesen werden. Er ist ein begabter Sprecher, kann seine Stimme sehr gut verstellen und damit in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen. Sowas von witzig! Und Tipp: Im Februar 2022 erscheint Band 5.

Sarah Welk: Ich und meine Chaos-Brüder – Achtung, fertig, Ferien! (Band 4). Gelesen von Christoph Maria Herbst. Argon, 1 CD, ca, 1,5 Stunden, ca. 10 Euro. Ab 3 Jahren. Buchvorlage: arsEdition.