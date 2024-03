Kunstgeschichte Digitale Technik könnte Blick auf Künstlerinnen verändern

Die Kunsthistorikerin erwartet dadurch neue Erkenntnisse zur Rolle von Künstlerinnen in der Vergangenheit. „Es bleibt nicht bei einzelnen großen Namen, sondern geht in die Breite.“ Das könnte aus ihrer Sicht auch den Künstlerinnen heutzutage Rückenwind geben, wenn die Kunstgeschichte weniger männlich dominiert wahrgenommen werde. Dennoch werde es dabei bleiben, dass Künstlerinnen in der Vergangenheit in der Minderheit waren - unter anderem, weil diese lange Zeit keinen Zugang zu einer akademischen Kunstausbildung hatten.