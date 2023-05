Gespräch mit dem Dirigenten Pablo Heras-Casado Ein Mann für viele Stile

Es ist gar nicht so einfach zu benennen, wessen Fußstapfen es sind, in die der spanische Dirigent Pablo Heras-Casado tritt. Würde man ihn als den legitimen Erben des Neutöners Pierre Boulez (1925-2016) bezeichnen, läge man gar nicht einmal so falsch. Gerade erst hat er das neue Klavierkonzert der gebürtigen Russin Elena Firsova, das sie für den Pianisten Yefim Bronfman komponiert hat, in München uraufgeführt, garniert mit Werken von György Ligeti und Igor Strawinsky. An diesem Programm hätte auch Heras-Casados Mentor Boulez seine helle Freude gehabt. Und wie in früheren Zeiten Boulez wird nun auch Heras-Casado bei den Bayreuther Festspielen Richard Wagners „Parsifal“ dirigieren.