Musik Dirigent Thielemann vor Rückkehr nach Bayreuth

Thielemann „wird zurückkehren, ja“, sagte Festspiel-Sprecher Hubertus Herrmann auf Anfrage. „Man befindet sich in Gesprächen zu zukünftigen musikalischen Aufgaben in Bayreuth“, betonte er am Montag. „Unterschrieben ist noch nichts.“ Künstlerische Besetzungen und Entscheidungen sollten „in unserer Pressekonferenz bekannt“ gegeben werden. Thielemann, der designierte Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, bestätigte der dpa, dass er den „Lohengrin“ dirigieren wird.