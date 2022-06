Ausstellung : Disney-Klassiker „Das Dschungelbuch“ in großer Museums-Schau

San Francisco Es ist eine der beliebtesten Geschichten aus der Disney-Schmiede: „Das Dschungelbuch“ gibt es nun bald im Museum zu erleben. Kurator ist ein Deutscher, der bei Disney Karriere gemacht hat.

Das Walt Disney Family Museum in San Francisco (Kalifornien) widmet der Entstehung des berühmten Zeichentrickfilms von 1967 - zum 55. Jubiläum - eine eigene Schau, wie die Einrichtung am Donnerstag bekanntgab. Der deutsche Disney-Zeichner Andreas Deja (65) ist als Kurator der Ausstellung „Walt Disney's The Jungle Book: Making a Masterpiece“ an Bord.