Streaming Doku über die Beach Boys: Nicht nur „Good Vibrations“

„Ich glaube, es sind Dinge im Leben einzelner passiert und Entscheidungen im Leben getroffen worden, die nicht so toll waren“, räumt Mike Love im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London ein. „Aber damit würde man die wahre Geschichte der Beach Boys aus den Augen verlieren: das Werk, was wir geschaffen haben, die Lieder und ihre Schönheit und die Energie einiger Songs. Ich finde, das ist die eigentliche Geschichte.“