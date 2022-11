Musiker und Schauspieler : Dr. Feelgood: Gitarrist Wilko Johnson ist tot

London Vor der Punk-Revolution war Pub Rock angesagt. Zu den Stars der Szene gehörte die Band Dr. Feelgood.

Johnson wurde in den 1970er Jahren als Mitglied der Rockband Dr. Feelgood („She Does It Right“, „Milk and Alcohol“) bekannt, die großen Einfluss auf die spätere Punkbewegung hatte. In den 80ern war Johnson Mitglied von Ian Dury & The Blockheads. Außerdem gründete er seine eigene Gruppe, die Wilko Johnson Band. Als Schauspieler wirkte der Brite mit dem markanten Gesicht in vier Folgen der Erfolgsserie „Game Of Thrones“ als Scharfrichter Ser Ilyn Payne mit.