„The King's Speech“ Drehbuchautor David Seidler gestorben

Der britische Oscar-Preisträger und Drehbuchautor David Seidler („The King's Speech“) ist Berichten zufolge gestorben. Wie unter anderem die Branchenblätter „Variety“ und „The Hollywood Reporter“ unter Berufung auf sein Management berichteten, starb Seidler am Samstag im Alter von 86 Jahren beim Fliegenfischen in Neuseeland. „David war an dem Ort, den er am meisten liebte - Neuseeland - und tat das, was ihm die größte Ruhe gab, nämlich Fliegenfischen“, zitierten die Medien aus einem Statement. „Hätte er die Chance dazu gehabt, hätte er es genauso geschrieben“, hieß es dort weiter.