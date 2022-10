Mit 91 Jahren : Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase gestorben

Berlin Wolfgang Kohlhaase galt als einer der wichtigsten Drehbuchautoren deutscher Filmgeschichte. „Solo Sunny“ stammte von ihm, genauso wie „Sommer vorm Balkon“. Nun ist Kohlhaase gestorben.

„Menschen um die Ecke“ waren sein Metier. Geschichten aus dem Leben, erzählt ohne viel Schnörkel, direkt und klar. Wolfgang Kohlhaase schrieb das in Drehbücher.

Kohlhaase lebte in Berlin und in einer kleinen Gemeinde in Brandenburg. Fünf Jahrzehnte lang bewohnte er dort ein Haus mit prächtigem Garten. Teile seiner beruflichen Trophäen verwahrte er auf dem Kachelofen: der Goldene Bär etwa, den er während der Berlinale 2010 für sein Lebenswerk bekam. Direkt daneben die Goldene Henne seiner Frau Emöke Pöstenyi, die als Solotänzerin des DDR-Fernsehballetts und Choreografin Erfolge feierte.