Auftakt : Drehstart für neues Bremer „Tatort“-Team

Jasna Fritzi Bauer (l-r), Dar Salim und Luise Wolfram ermitteln in Bremen und Umgebung. Foto: Georg Wendt/dpa

Bremen Neue Gesichter beim „Tatort“ aus Bremen: Auf Jasna Fritzi Bauer und Dar Salim darf man gespannt sein.

Premiere für die neuen Bremer „Tatort“-Ermittler Jasna Fritzi Bauer (31) und Dar Salim (43): An diesem Dienstag starten die Dreharbeiten für ihren ersten Fall, in dem es um ein entführtes Baby geht, wie Radio Bremen am Montag mitteilte.