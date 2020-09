Thriller : Drogeriechef Dirk Roßmann als Romanautor

Ein Unternehmer geht unter die Autoren: Nach seiner Autobiografie egt Dirk Ro?mann demnächst ein neues Buch vor. Es geht darin nicht zuletzt um den Klimawandel.

Der Drogeriekettenchef Dirk Roßmann (74) hat nun auch einen Roman verfasst. In dem Thriller „Der neunte Arm des Oktopus“ werde es um den Klimawandel gehen, kündigte eine Sprecherin des Unternehmens in Burgwedel am Montag an.