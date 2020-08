Es gibt immer noch Käufer : Duden: Gedruckte Wörterbücher keine Auslaufmodelle

Berlin Gesuchtes Wort eingeben, „Enter“ drücken, fertig. Im Internet kann man gratis und schnell Schreibweisen nachschauen. Jetzt kommt ein neuer Rechtschreib-Duden in den Handel.

Gedruckte Wörterbücher finden aus Verlagssicht auch heutzutage noch Käufer. „Seit ich in der Dudenredaktion arbeite, was 22 Jahre sind, heißt es, gedruckte Wörterbücher gehen nicht mehr“, sagte Redaktionsleiterin Kathrin Kunkel-Razum der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.