Sci-Fi-Epos „Dune: Part Two“ startet erfolgreich in den Kinos

Das Science-Fiction-Epos „Dune: Part Two“ hat Berichten zufolge am Startwochenende in Nordamerika 81,5 Millionen US-Dollar (78,5 Millionen Euro) an den Kinokassen eingespielt. Wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtete, ist es nicht nur der erfolgreichste Kinostart in diesem Jahr - der Film schaffte auch das Ergebnis des ersten Teils zu verdoppeln. Laut „Variety“ ist es der erfolgreichste Kinostart seit Taylor Swifts „The Eras Tour“.