Lockdown : Dutzende Theater beteiligen sich an Aktionstag

Berlin Die Theater sind seit Wochen geschlossen. Mit einem Aktionstag machten die Bühnen auf ihre Situation aufmerksam.

Als Zeichen in der Corona-Pandemie haben sich am Montag Dutzende Häuser an einem Aktionstag der im Deutschen Bühnenverein organisierten Theater und Orchester beteiligt. In Dresden etwa spielten Bläser der Dresdner Philharmonie auf dem Turm der Kreuzkirche.