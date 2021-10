Support für Sir John : Ed Sheeran will Elton John auf Platz eins hieven

London Ed Sheeran ist ein Musiker mit einem ganz besonderen Spirit: Er sei jetzt lang genug auf Platz der Single-Charts gewesen, meint er. Jetzt sollte mal Elton John ran.

„Elton John steht so kurz davor, mich im Vereinigten Königreich vom ersten Platz zu stoßen. Es wäre seine erste Nummer eins seit fast 20 Jahren, und ich will wirklich, dass es klappt“, betonte Sheeran. Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und Elton John, der zuletzt 2003 mit einem Remix seines Hits „Are You Ready for Love“ die Spitzenposition belegt hatte. Insgesamt landeten sieben seiner Singles auf dem ersten Chart-Platz.