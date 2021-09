Archäologie : Ehemaliges KZ Natzweiler-Struthof im Elsass wird erforscht

Natzwiller Ein Holzherz oder ein Schuh: Archäologen haben in ehemaligen KZs viele Objekte entdeckt, die vom Überlebenswillen der Insassen zeugen. Doch die früheren Zwangslager muss man erst einmal finden.

Das hoffen zumindest Archäologinnen und Archäologen, die in diesem Sommer hier, mitten in den elsässischen Vogesen, Grabungen anstellen.

Die Leitung dieser Operation hat Juliette Brangé, Master in Archäologie, gerade einmal 22 Jahre alt. Die Architektur einiger früherer Gebäude habe man schon verstanden, doch viele Fragen seien noch offen: Was genau geschah in dem nahe gelegenen Steinbruch, in dem die Gefangenen schuften mussten? Wozu dienten die Tunnel, die sie in den Berg graben mussten? Und welche Arbeiten mussten sie in der Schmiede verrichten?