Film : Ehrenleopard für Kelly Reichardt in Locarno

Ehrenleopard für Kelly Reichardt in Locarno

Die Regisseurin Kelly Reichardt erhält beim Filmfestival in Locarno in diesem Jahr den Ehrenleoparden. Foto: Michael Kappeler/dpa

Locarno Sie ist eine der wichtigsten Protagonistinnen des US-Indie-Kinos. Kelly Reichardt wird im Sommer in Locarno geehrt.

Beim Filmfestival in Locarno in der Schweiz erhält die US-amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin Kelly Reichardt in diesem Jahr den Ehrenleoparden.