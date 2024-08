Umweltbelastung durch Events Ein CO2-Rechner für den Kulturbetrieb

Wie jede Aktivität des Menschen hinterlässt auch die Kultur Spuren in der Umwelt. Sichtbare wie nach großen Open-Air-Events oder auch weniger sichtbare wie den CO 2 -Ausstoß. In der Bonner Kulturszene ist das längst ein Thema. Vor drei Jahren ernannten die Vereinten Nationen das Beethoven Orchester Bonn offiziell zum Klimabotschafter. Das Beethovenfest beleuchtete die Pro­blematik im vergangenen Jahr in zahlreichen Konzerten unter dem Festivalmotto „Musik über Leben“. Auch im Theater Bonn wird Umweltbewusstsein großgeschrieben. Natürlich immer auch mit Blick auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, denen sich die Stadt Bonn als UN-Standort in besonderer Weise verpflichtet fühlt.