Gesellschaft Ein gefesseltes Leben: „Eine Arbeiterin“ von Didier Eribon

Vor Jahren beschrieb Eribon in seinem Bestseller „Rückkehr nach Reims“ seine Entfremdung vom Elternhaus und dem proletarischen Herkunftsmilieu, aber auch, wie er sich nach dem Tod seines verhassten Vaters seiner Mutter wieder langsam anzunähern suchte. Dabei kam er zu folgender Erkenntnis: „Die Spuren dessen, was man in der Kindheit gewesen ist, wie man sozialisiert wurde, wirken im Erwachsenenalter fort, selbst wenn die Lebensumstände nun ganz andere sind und man glaubt, mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben.“ Heute attestiert er sich selbst Egoismus und Undankbarkeit, weil ihm seine Mutter durch ihre Knochenarbeit höhere Schulbildung und Studium ermöglichte. Sein aktuelles Buch ist so nicht nur eine bittere Anklage gegen das inhumane Pflegesystem, sondern auch eine Art Wiedergutmachung gegenüber seiner Mutter.