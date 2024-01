Das Mädchen ist zurück Ein lesenswertes Buch: Angelika Klüssendorfs Roman „Risse“

Das unscharfe Foto auf dem Titel des neusten Romans „Risse“ von Angelika Klüssendorf zeigt das Portrait eines schmalen Mädchens. Der Mund versucht ein Lächeln, „von dem ich annahm, es gehöre auf ein Foto“, erläutert das Erzählerinnen-Ich der aus Ostdeutschland stammenden Autorin. Doch in den verhangenen Augen der Kleinen schimmert unübersehbar das Leid ihrer von Gewalt gezeichneten Kindheit. Ein Riss scheint durch dieses verwackelte Portraitfoto zu gehen. Heute sehe sie „Freude und Erwartung des Sommers“ in den Zügen des Kindes, aber gleichzeitig auch dessen Vorahnung, jedem „scheinbar verlässlichen Augenblick nicht zu trauen“, erläutert die Erzählerin. Und dem Leser ist anhand der Ähnlichkeit klar: Dieses so zwiespältig stimmende Foto zeigt die Autorin selbst, als sie Kind war. Wieviel Angelika Klüssendorf selbst steckt also in dem Buch?