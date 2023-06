“Divertimento“ ab Donnerstag im Kino Ein Orchester für alle

Frauen an der Spitze großer Sinfonieorchester sind derzeit im Kino der Stoff, aus dem Heldinnen gemacht werden. Der Spielfilm „Die Dirigentin“ (2018) erzählt den Aufstieg der Niederländerin Antonia Brico, die 1938 als erste Frau die New Yorker Philharmoniker dirigierte. Ihre Kollegin Lydia Tár hingegen befindet sich zu Beginn des nach dieser Figur benannten Hollywood-Dramas (2022) bereits ganz oben auf der Karriereleiter, die dann auch die tragische Fallhöhe definiert: „Tár“ erzählt schonungslos vom Scheitern der von Cate Blanchett oscarreif verkörperten – fiktiven – Stardirigentin. Natürlich ist es kein Zufall, dass solche Filme in einer Zeit entstehen, in der eine junge Generation von Dirigentinnen wie Joana Mallwitz oder Oksana Lyniv die Hoffnung verbreiten, dass Frauen am Pult immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit werden.