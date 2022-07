Festspiele : Ein Salzburger „Reigen“ für das 21. Jahrhundert

Lena Schwarz (l) und Yodit Tarikwa in einer Fotoprobe von Schnitzlers «Reigen» in Salzburg. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Salzburg International erfolgreiche Autorinnen und Autoren haben den Erotik-Klassiker neu geflochten. Bei Schnitzler landeten fast alle im Bett. Heute manchmal auch vor Gericht.

Während Schnitzlers Figuren fast alle zur Sache kamen, wird in der neuen Version vor allem über Beziehungen geredet: Per Videoschalte, in der Künstlergarderobe oder auch vor Gericht. Das Stück, an dem unter anderem Sofi Oksanen, Leïla Slimani und Sharon Dodua Otoo mitgeschrieben haben, wurde bei der Premiere am Donnerstag trotz der hohen Qualität des Schauspielensembles nur mit höflichem Applaus bedacht. Einige Gäste - fast durchwegs ältere Männer - verließen die Inszenierung von Yana Ross vorzeitig.