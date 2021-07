Rockband : „Ein wahrer Rocker“: ZZ Top-Bassist Dusty Hill gestorben

Houston Lange Rauschebärte, Hüte mit breiter Krempe - so kennt man ZZ Top. Bassist Dusty Hill stand über 50 Jahre lang bei der Kultband am Bass. Zuletzt musste er sich erstmals vertreten lassen.

„Wir sind traurig über die heutige Nachricht, dass unser Kumpel Dusty Hill zu Hause in Houston, Texas, im Schlaf gestorben ist“, teilten die weiteren Mitglieder der Gruppe, Billy Gibbons und Frank Beard, auf der Webseite der Band mit. Hill wurde 72 Jahre alt. „Zusammen mit Legionen von ZZ Top-Fans auf der ganzen Welt werden wir Deine standhafte Präsenz, Deine Gutmütigkeit und Dein dauerhaftes Engagement vermissen“, hieß es.

Nähere Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht. Das Magazin „Variety“ berichtete aber, dass Gibbons und Beard in den vergangenen Wochen zum ersten Mal in einem halben Jahrhundert Bandgeschichte ohne Hill aufgetreten waren. Demzufolge war Hill offiziell wegen einer Behandlung an der Hüfte ausgefallen und wurde durch Elwood Francis ersetzt.