Disney-Klassiker Eine andere Welt - Halle Bailey ist die neue „Arielle“

Da lehnt sie also auf ihrem Felsen. Schauspielerin Halle Bailey ist die neue „Arielle“ - nach mehr als drei Jahrzehnten hat Disney die Geschichte erneut verfilmt. Nun spielt die US-Amerikanerin die berühmte Meerjungfrau, die gerne Gegenstände aus der Menschenwelt sammelt und sich in einen Prinzen verliebt. Die Zeichentrickfigur von 1989 war in vielen Kinderzimmern zuhause. Und brachte mehrere Generationen vor dem Fernseher zusammen.