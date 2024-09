Aufführung von „La Bohème“ in Perugia Eine Oper für die Generation Tiktok

Giacomo Puccinis „La Bohème“ gehört zu den beliebtesten Opern, die jemals das Licht der Theaterwelt erblickt haben. Sie erzählt von dem Schriftsteller Rodolfo und drei weiteren jungen Bohèmiens, die in Paris ein teils unbeschwertes, teils von äußerster Not bedrängtes Leben führen, und sie erzählt von der schwer an Tuberkulose erkrankten Mimì, die in Rodolfo ihre große Liebe findet – und am Ende doch in seinen Armen sterben muss. Die meisten Aufführungen des musikalischen Dramas benötigen zweieinhalb Stunden bis zum traurigen Finale.