Schalalalalala, hallt es durchs Fußball-Stadion Eine TV-Doku über Fangesänge und Fußballhymnen

Fußballern des FC Bayern sollen die Lederhosen ausgezogen werden, Anhänger des HSV schmähen den Rivalen Werder Bremen wenig fein als „grün und stinkt nach Fisch“, und wohl jeder Stadionbesucher musste sich schon einmal den hämischen Gesang „Ihr könnt nach Hause gehen!“ aus Tausenden heiseren Männerkehlen anhören: Was wäre der Fußball ohne seine schreienden, grölenden und vor allem singenden Fans? Das Fußball-Fachmagazin „11 Freunde“ nennt den Fangesang den „letzten authentischen Rülpser in einer immer sterileren Fußballwelt“, und diese Ansicht würde wohl auch der Fußballexperte Gunnar Leue unterschreiben, seines Zeichens ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des Fangesangs, der darüber das Standardwerk „You’ll Never Sing Alone – Wie Musik in den Fußball kam“ geschrieben hat. Völlig klar, dass der Journalist auch ausführlich in der Dokumentation „Fußballhymnen: Schalalalala!“ zu Wort kommt, die am 8. Juni auf 3sat zu sehen ist und schon mal musikalisch auf die anstehende Europameisterschaft einstimmt.