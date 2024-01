Bitte rechts freundlich Einige Kabarettisten schlagen populistische Töne an

Bonn · Jahrzehntelang war die Sache klar: Deutsches Kabarett ist links bis liberal. Doch jetzt setzen sich einige Kabarettisten in die andere Richtung ab, überqueren die bürgerliche Mitte und schlagen in ihren Programmen reaktionäre und populistische Töne an.

07.01.2024 , 10:00 Uhr

Zum Beispiel Lisa Eckhart: Sie reißt auf Kosten von Juden schlechte Witze und wird vom Publikum – auch in Bonn – gefeiert. Foto: picture alliance/dpa/APA/Hans Punz

Von Christof Ernst

Zur Einstimmung ein kleines Quiz. Wer sagte: „Woran erkennt man einen gefälschten Impfpass? Daran, dass der Impfling zwei Jahre danach noch lebt“? Sagte das Nena, Michael Wendler oder Xavier Naidoo? Nein, es war keiner der bekannten Impfgegner, sondern der Kabarettist Helmut Schleich (56).