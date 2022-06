Antisemitismus : Eklat bei documenta: Konsequenzen und Aufklärung gefordert

Am Tag nach dem Abhängen des umstrittenen Großbanners «People's Justice» des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi sind auf dem Friedrichsplatz nur noch das Gerüst sowie die Ständer für die ebenfalls entfernten Pappfiguren zurückgeblieben. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Kassel/Wiesbaden Der Skandal um ein als antisemitisch kritisiertes Werk bei der documenta zieht größere Kreise - nun äußert sich auch Olaf Scholz. Nicht nur er lässt Forderungen nach personellen Konsequenzen anklingen.

Scholz bleibt documenta fern

Zentralrats-Chef spricht von „Schaden“ für Deutschlands Image

„Es ist richtig, dass das antisemitische Werk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi von der documenta entfernt wurde“, sagte auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in Berlin. Damit sei jedoch das Thema Antisemitismus sowie die Debatte über eine Nähe der diesjährigen documenta zu BDS nicht abgehakt. BDS steht für „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“. Die Bewegung will Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren.

„Es muss jetzt über personelle Konsequenzen nachgedacht werden“, sagte Schuster. Nähere Angaben machte er dazu nicht. Deutschlands Image in der Welt habe durch diesen Vorfall bereits Schaden genommen.

In einer E-Mail an Roth warf Beck nach Informationen des „Kölner Stadtanzeigers“ der Leitung wie dem Aufsichtsrat vollständiges Versagen vor. Neben dem inzwischen abgehängten Wandbild der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi verwies er auf das Werk „Guernica Gaza“ der Künstlergruppe Eltiqa aus dem Gazastreifen und auf eine „terrorismusaffine, antiisraelische Filmserie“ des Kollektivs Subversive Films aus Brüssel und Ramallah. Beck forderte, die Förderung der documenta sofort einzustellen.

Kritik an den Verantwortlichen

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte, jetzt gelte es, „schonungslos aufzuklären, wie es zu diesem beschämenden Vorfall kommen konnte und wer wann für welche Entscheidungen konkret Verantwortung getragen hat“. Das Wichtigste sei, dass daraus auch Konsequenzen gezogen würden. „Wer diese menschenverachtenden Ausfälle gutheißt, darf in Deutschland nicht die Verantwortung für ein international bekanntes Kulturevent tragen“, forderte der FDP-Politiker.

Das Problem des fehlenden Kurators

Wie konnte es überhaupt soweit kommen? Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) sieht das Problem teils in einem fehlenden verantwortlichen Kurator begründet. „Die Verantwortung für die gezeigte Kunst liegt in erster Linie bei der künstlerischen Leitung. Dass diese von der Findungskommission diesmal einem Kollektiv übertragen wurde, nicht einem einzelnen Kurator oder einer einzelnen Kuratorin, hat offenbar dazu geführt, dass die Sorgfalt und die Verantwortung des Kuratierens gelitten haben“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.